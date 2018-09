Amerikansk told for 200 mia dollar



Donald Trump kom endnu engang i fokus mandag aften dansk tid, da han varslede toldforhøjelser på kinesiske varer. Det skete efter børsluk i USA, men allerede inden faldt flere af de ledende indeks.

Spørgsmålet er, hvordan de danske investorer reagerer på den melding tirsdag morgen.



Ellers er der bl.a. følgende på programmet.



1.000 danske topfolk mødes

Brancheorganisationen DI samler tirsdag mere end 1.000 topledere, politikere og beslutningstagere til DI Topmødet 2018. Både statsminister Lars Løkke Rasmussen og Kronprins Frederik vil tale på dagen, ligesom Europa-Kommisionens næstformand, Jyrki Katainen, vil være til stede.



Dansk kursraket med tal

Den danske virksomhed Chemometecs værdi er steget med 131 pct. i løbet af de seneste seks måneder. Den seneste måned er aktiekursen imidlertid dykket med 10 pct. for selskabet, som producerer udstyr til celletælling i alt fra sæd til mælk. Tirsdag præsenterer Chemometec sine regnskabstal for fjerde kvartal.



Trump møder polsk kollega

Den amerikanske præsident, Donald Trump, får tirsdag besøg af Polens præsident, Andrzej Duda, i Det Hvide Hus i Washington. De to skal bl.a. tale om handel og sikkerhedspolitik.



Topmøde i Nordkorea

Fra tirsdag til torsdag mødes Nordkoreas leder, Kim Jong-un, med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in. Det sker i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, og vil være det tredje møde mellem de to ledere alene i 2018. De skal bl.a. diskutere de praktiske ting for at nedruste Nordkoreas atomvåben.