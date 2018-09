Orkan og Iran skaber stor forskel i oliepriserne

Mandag er der næsten 10 dollar i forskel på prisen på en tønde råolie fra Nordsøen og en fra USA. Og det er en ret markant forskel på de to priser, der normalt ligger i et leje på nogle få dollar.



"Det kan forklares med lokale faktorer, for det er ikke de samme ting, der påvirker de to," siger Jens Nærvig Pedersen, der er senioranalytiker i Danske Bank.



I USA er det orkansæsonen og i særdeles Florence, der præger billedet:



"Lige nu er vi ved at være inde i sæsonen med orkaner. Priserne stiger, hvis en orkan rammer Golfen, hvor der er en del olieproduktion, som så kan presse råvarepriserne op. Rammer den derimod produktionen, har det en anden effekt," siger Jens Nærvig Pedersen.



For Brent-oliens vedkommende er det mere sanktionerne mod Iran, der presser prisen op. De kommende amerikanske sanktioner mod den iranske olieeksport træder i kraft fra november. USA har i forbindelse med sanktionerne lagt et pres på andre regeringer om at skære ned på import af iransk olie, hvilket ifølge Reuters skaber forventninger om et strammere marked.



En tønde Brent-olie koster mandag formiddag 78,55 dollar, mens den amerikanske WTI-olie handles i 69,41 dollar. Man skal tilbage til starten af 2014 for at finde en tilsvarende forskel.



"Ser man det lidt i et historisk perspektiv, så åbnede USA i 2016 for eksport af råolie fra USA. Derfor ser vi ikke de helt store forskelle mere, da det i sådan en situation kan betale sig for de amerikanske producenter at sælge ud af olien," siger Jens Nærvig Pedersen.



Prisforskelle skal da også ses som et øjebliksbillede, hvor de lokale forskelle kan rykke en del på priserne her og nu.



Eksempelvis kom det amerikanske energiministerium, EIA, i sidste uge med sine prognoser for prisen på den europæiske referenceolie, Brent, for 2018 og 2019. Prisestimatet for Brent-olien i 2018 blev opjusteret til 72,84 dollar fra 71,74 dollar, mens estimaterne for 2019 blev løftet til 73,68 dollar fra 70,58 dollar.



/ritzau/FINANS