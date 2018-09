Japan slår opkøbsrekord i USA - Kina bremses af handelskrig

Japan er godt i gang med at opkøbe virksomheder i USA, mens kinesiske selskaber er lammede af handelskrigen mellem USA og Kina.



Det skriver Financial Times.



Japanske rådgivere har i løbet af de sidste måneder hævet anbefalingerne af opkøb af amerikanske virksomheder, alt imens situationen mellem USA og Kina tilspidses.



De japanske selskaber lader til at have lyttet til rådgiverne og har siden den 1. januar i år opkøbt for 42 mia. dollar (268 mia. kr.) i USA fordelt over 177 handler.



Det slår rekorden fra 1990 for amerikanske opkøb i løbet af årets første ni måneder, fortæller forskningsgruppen Recof, ifølge Financial Times.



"Jeg fortæller bestemt mine klienter i flere industrier, at der i teorien ikke er kinesisk konkurrence i øjeblikket, når det kommer til amerikanske aktiver. For fem år siden i enhver auktion ville der være en kinesisk bydende, der var villig til at betale 30 pct. mere end nogen anden," siger Kenneth Lebrun, der er advokat i Shearman & Sterling, til Financial Times.



Hvor kinesiske investorer betragtes med en grad af uforudsigelighed, betragtes de japanske investorer som pålidelige, fortæller Kenneth Lebrun.



/ritzau/FINANS