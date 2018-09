Det skriver medierne: Jysk Nordic når atter vækstmål på 10 pct

A.P. Møller-Mærsk vil genopfinde sig selv i kølvandet på store forandringer og sætter kursen mod mere digitale horisonter. Et farvel til logistikvirksomheden Damco er på menuen, når Mærsk onsdag offentliggør en organisationsændring i virksomheden. På længere sigt kan der komme andre mere vidtgående forandringer.Novo Nordisk sparer, og det gælder også på indkøbet hos NNIT. Men der er heldigvis stærk vækst i salget til NNIT's andre kunder i erhverv og life science. Kapaciteten er udvidet og skal nu til at give afkast, men det overser investorerne.Selvom konkurrencen i international detailhandel vokser støt, fortsætter den jyske dynekøbmand, Lars Larsen, ufortrødent sit vækstridt. Jysk Nordic vil igen i år nå sit vækstmål på 10 pct., og det kommende år skal der åbnes mindst 100 nye Jysk-forretninger, så koncernen på verdensplan hastigt nærmer sig 3000 butikker.Forsikringsbranchen vil etablere et skadesregister, så kunders skadeshistorik kan krydstjekkes i jagten på forsikringssvindel. Forbrugerrådet Tænk er lunken over for idéen.Chefen for Estlands finanstilsyn var irriteret over Danske Bank og bad den holde op med at bryde loven. Tilsynet mødte modstand fra Danske Banks estiske filial i 2014-2015, hvor det blev forsøgt at få banken til at skabe et effektivt kontrolsystem for at forhindre hvidvask.Høreapparater vil få øget efterspørgsel i takt med, at flere ældre, formuende mennesker selv vil betale for apparatet.