Verdens første brinttog på skinner: Udleder kun vanddamp

En energiteknologisk verdenspremiere finder mandag sted i den nordtyske delstat Niedersachsen.



Her tages verdens første brinttog nemlig i brug. Det skriver firmaet bag togene, Alstom, i en pressemeddelelse.



Togene - som har en topfart på 140 kilometer i timen og er usædvanligt stille sammenlignet med almindelige tog - skal forbinde byerne Bremervörde, Cuxhaven, Bremerhaven og Buxtehude.



Projektet har interessante perspektiver, mener professor og sektionsleder ved DTU Energy Peter Vang Hendriksen.



- Det er en af de mulige veje til at gøre transportsektoren mere bæredygtig. Derfor synes jeg, at det er et meget spændende projekt, siger han.



Oven på toget opbevares brinten i tanke, og brændselsceller omdanner brint og ilt til elektricitet, som ved hjælp af en elektromotor får toget til at bevæge sig fremad.



Processen skaber vanddamp, som umiddelbart er ganske uskadeligt miljømæssigt, skriver det regionale tyske medie NDR.



Den brint, som togene benytter, er ifølge tyske Welt.de et biprodukt fra kemisk produktion.



Teknologien har dog fortsat nogle problemer i forhold til både økonomi og bæredygtighed, forklarer DTU-professoren.



- Meget af den brint, der benyttes i energisektoren kommer fra naturgas. Aktuelt arbejder man på at udvikle mere miljøvenlige alternativer baseret på elektrolyse, men der er endnu et stykke vej, siger Peter Vang Hendriksen.



- Al ny teknologi er dyr, og for disse tog er det store spørgsmål økonomien. Derfor bliver det spændende at se, hvordan regnestykket kommer til at se ud, når de har kørt et stykke tid.



Det franske selskab Alstom står i samarbejde med delstatsregeringen bag projektet.



Ifølge Alstom kører toget 1000 kilometer på en optankning. Det er nok til en dags brug på den omtrent 100 kilometer lange strækning.



Togene bliver i første omgang tanket op på en mobil brinttankstation, og senere vil man oprette et permanent anlæg til produktion af brint.



Firmaet selv kalder nyheden for en "revolution for fremtidens mobilitet".



Helt så begejstret er DTU-professoren ikke, men det er en teknologi, som også er interessant for Danmark.



- I Danmark er vi gået i gang med en elektrificering af jernbanenettet. Det er i mine øjne en fornuftig måde at få mere bæredygtig togdrift her i landet, siger han.



- Men der kan være dele af nettet, hvor elektrificering ikke kan betale sig, og her er både tog med batterier og brinttog en mulighed.



Søndag blev togene officielt indviet. Fra mandag kører to af slagsen rundt i den nordtyske delstat.



Frem mod 2021 vil Alstom producere i alt 14 brinttog, der skal bidrage til togdriften i området og på længere sigt erstatte dieseltog på skinnerne i området.



Tyskland har over de seneste år investeret flere milliarder i brintteknologi.



Delstaten Niedersachsen har ifølge det tyske nyhedsbureau dpa støttet projektet med godt 600 millioner kroner.



/ritzau/