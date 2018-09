Det skriver medierne: Fyret Matas-chef køber sig ind i kaffekæde

Knap hver anden dansker mener, at bankerne er blevet mere eller ligefrem meget mere utroværdige siden finanskrisen. Samtidig placerer to ud af fem ansvaret for krisen hos bankdirektører og børsspekulanter. Det viser ny Gallup-måling for Berlingske.Danske Louis Poulsen blev i juni solgt til den italienske kapitalfond Investindustrial, som nu slår sig sammen med investeringsselskabet The Carlyle Group i Europas største designgruppe. Det giver lampefirmaet større muligheder for ekspansion.Investeringsbanken Lehman Brothers brød sammen og blev den begivenhed, der udløste finanskrisen for 10 år siden. Nu spørger økonomer, om det samme kan ske igen. For kimen er lagt til en ny global økonomisk nedtur, vurderer de.Danske Banks daværende chef for international banking, Thomas F. Borgen, blev i 2013 advaret om gennemstrømningen af penge i bankens estiske filial, men ignorerede advarslerne.Kometen i dansk landbrug, AC Farming, er brændt ud. Selskabets ledelse har begæret selskabet konkurs. (Side 8)Terje List blev for et år siden afsat som topchef i Matas. Nu er han blevet medejer af kaffekæden Riccos.En stribe ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i det kollapsede LED-selskab Hesalight bliver et af Bagmandspolitiets stærkeste våben til at få stifter, hovedejer og administrerende direktør Lars Nørholt dømt for systematisk svindel og bedrageri for mere end 500 mio. kr.Nordea sælger baltiske Luminor for et større milliardbeløb til Blackstone. Efter flere frasalg i 2018 vil topchef investere i vækst, hvor opkøb også kan blive aktuelt.Ti hedgefonde har scoret 3 mia. på spekulation mod Pandora. Coatue, ejet af den belgisk fødte Philippe Laffont, har tjent en tredjedel af beløbet.Falck solgte for nylig Safety Services til en kapitalfond, men redningskoncernen arbejder også på at slippe af med endnu et forretningsområde uden for kernen./ritzau/FINANS