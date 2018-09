Nøgletal fra Kina



Allerede kl. 4 i nat dansk tid landede der nøgletal for detailsalg og industriproduktion i Kina. Børsen følger om nyhederne fra får betydning for aktiekurser.



Hvad med Danske Bank?



I følge nyhedsmediet Finans.dk mødtes bestyrelsen i Danske Bank i går på et ukendt sted for at diskutere bankens situation ovenpå en måned med massiv omtale af den såkaldte hvidvaskskandale. Især er der spænding om, hvorvidt banken nuværende adm. direktør Thomas Borgen får lov til at blive på posten. Onsdag i næste uge lander banken sin egen undersøgelse af sagen.



Fokus på Neurosearch



Den tomme børsskal Neurosearch holder i dag kl. 11 ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen vil redegøre for tilbud fra Nordic Transport Group og Gefion Group Investment, der har budt på selskabet. Umiddelbart anbefaler bestyrelsen i Neurosearch buddet fra førstnævnte.



Nøgletal fra USA



Nye tal for importpriser, industriproduktion, forretningslagre er blandt de nyheder, som den amerikanske økonomi kan levere i løbet af eftermiddagen i dag dansk tid. Tallene kan være med til at give et praj om, hvordan handelskonflikten med Kina præger det store land.