Uber-chauffører dømt i Højesteret: Åbner for bøderegn på mere end 50 mio

Fire chauffører, der har kørt for selskabet Uber i Danmark, er i dag blevet idømt bøder for ulovlig taxakørsel.



De skal hver især betale henholdsvis 486.500 kroner, 110.000 kroner, 60.000 kroner og 40.000 kroner i bøde - altså samlet set bøder for knap 700.000 for ulovlig taxakørsel.



Det har Højesteret netop stadfæstet.



De fire chauffører var tiltalt i prøvesager, der skulle afsøge, hvorvidt der var grundlag for at sende bøder ud til ca. 1500 andre Uber-chauffører.



Nu har politiet altså Højesterettens ord for, at de kan begynde at sende bøder ud til de resterende chauffører for et beløb, der kan overstige 50 mio. kr.



Om det så betyder, at de godt 1500 chauffører skal begynde at tjekke deres postkasser efter bøder fra i morgen af, vil Københavns Politi ikke udtale sig om.



Københavns Politis presseafdeling oplyser, at advokaturchef Vibeke Thorkil-Jensen skal have god tid til at sætte sig ind i dommen, før der kommer en udmelding fra politiets side. Den kan forventes i løbet af næste uge.



Uber-listen



De 1500 chauffører optræder alle på en liste, der blev videregivet fra de hollandske til de danske skattemyndigheder og dækker alle ture med Uber, der er foretaget i perioden 2014-2015. Den såkaldte "Uber-liste".



Grunden til, at sagen i dag fik sin afslutning i Højesteret, skyldes, at der har været uklarheder om, hvorvidt de danske skattemyndigheder måtte videregive oplysningerne om chaufførerne til politiet.



To gange har sagen været for retten - først byretten og senere Østre Landsret - der begge gav rigsadvokat Anne Risager ret i, at oplysningerne var videregivet korrekt.



Den dom valgte de tiltalte altså at anke til Højesteret, da der ifølge forsvarer Poul Helmuth Pedersen har været uklarhed om, hvorvidt det var klart udtrykt, hvad oplysningerne fra Holland måtte bruges til.



Det står nu fast, at det var korrekt vurderet, da skattemyndighederne valgte at videregive oplysningerne til politiet.