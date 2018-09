Det skriver medierne: 200.000 flere i arbejde får økonomer til at slå alarm

På fem år har opsvinget sendt 200.000 flere i arbejde, men midt i begejstringen slår økonomer alarm. De tvivler på, at politikerne har mod og vilje til at stramme finanspolitikken, og det øger risikoen for, at dansk økonomi løber ind i en overophedning.Den københavnske virksomhed Abacus Medicine, der parallelimporterer medicin, er tæt på at blive børsnoteret i Tyskland. Prisen kan runde to mia. kr.Enzymvirksomheden Novozymes lancerer i dag et nyt enzym, der optimerer foderforbruget og nedbringer brugen af antibiotika. Ifølge vicedirektør Susanne Palsten Buchardt vil det kunne løfte salget med 500 mio. kr. Bestemt realistisk, vurderer analytiker.Jørgen Mads Clausen, der fylder 70 år næste uge, bliver i jobbet som bestyrelsesformand for Danfoss en tid endnu. Og umiddelbart er ingen i familien klar til at overtage den tunge post.Den næste økonomiske nedtur bliver nok ikke skabt i Danmark, sådan som man så det under finanskrisen, vurderer Nationalbanken. Men risikoen for en nedsmeltning i USA er derimod steget.Kapitalfonden FSN beskylder rivalen Procuritas, som solgte Gram Equipment til FSN, for snyd. FSN vil holdes skadesløse for de påståede tab efter "urigtig og stærkt misvisende information". Kravene er rettet mod sælgerne, den tidligere topledelse og enkelte bestyrelsesmedlemmer. Procuritas genkender ikke billedet.Medicovirksomheden Ambus planer om at vinde endoskopmarkedet med engangsprodukter møder ikke stor opbakning hos markedslederen Olympus, der betegner Ambus produkt som "ikke meget bevendt".Mad for 4500 mia. kr. går til spilde globalt hvert år. Mindre madspild er god forretning, mener Mærsk. Mærsks nye ventureenhed Maersk Growth investerer i flere startups./ritzau/FINANS