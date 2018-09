Kriseramte Venezuela søger økonomisk støtte fra Kina

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, er på vej til Kina for at søge økonomisk støtte til sit kriseramte land.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



- Jeg rejser afsted med store forventninger, siger Maduro onsdag kort før afrejse til journalister i lufthavnen.



Maduro vil besøge Kina fra torsdag til lørdag efter opfordring fra den kinesiske præsident, Xi Jinping.



Det oplyser Kinas udenrigsministerium i en pressemeddelelse, skriver det kinesiske, statsejede nyhedsbureau Xinhau.



- Vi vil styrke, udvide og øge vores relation med denne store verdensmagt, siger Maduro til lokale tv-stationer ifølge nyhedsbureauet AFP.



Det ellers så olierige Venezuela var engang et af de mest velstående lande i Latinamerika. Men et drastisk fald i oliepriserne ledsaget af korruption og dårlig ledelse har efterladt landet i økonomisk og politisk krise.



Kina har i løbet af det sidste årti lånt mere end 50 milliarder dollar til Venezuela.



Til gengæld har Kina fået adgang til olie fra Venezuela. Det har været afgørende for at sikre energiforsyninger til Kinas hurtigtvoksende økonomi, skriver Reuters.



Pengestrømmen fra Kina til Venezuela blev dog næsten stoppet for tre år siden. Dengang efterspurgte Venezuela ændrede betalingsvilkår på grund af faldende oliepriser, der satte gang i galoperende inflation i landet.



I juli oplyste Venezuelas finansministerium, at Venezuela ville modtage 250 millioner dollar fra den kinesiske udviklingsbank. Der blev dog ikke givet flere oplysninger om planerne.



Den økonomiske krise har medført en massiv migration fra Venezuela mod nabolandene.



Ifølge FN har 1,6 millioner venezuelanere forladt landet siden 2015.



FN's migrationsagentur har sammenlignet krisen med flygtningesituationen i Middelhavet.



/ritzau/