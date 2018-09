USA: Fald til aktierne på fornyet handelsfrygt

Relateret indhold Aktieordbog

Efter en optur i går på de amerikanske aktieindeks, vendte udviklingen i dag til negativ stemning. Også igen til en optur for to af de store indeks



Det brede indeks S&P 500 endte efter en lidt blandet dag med at stige 0,04 pct. til indeks 2888,9. Det industritunge Dow Jones fulgte samme spor og steg 0,11 pct. til indeks 25.999, mens teknologiindekset Nasdaq faldt med 0,23 pct. til indeks 7954.



I følge nyhedsmediet cnbc.com var det hovedsageligt kommentarer fra finansdirektør i industriselskabet 3M Nick Gangstead, der gav grundtil panderynken tidligere på dagen.



3M-direktøren kunne nemlig berette om højere priser på råmateriale som følge af handelskonflikten mellem USA og Kina. Og det var med til at minde markedet om, at selvom stemningen har været præget af en forventning om opblødning i denne konflikt, er der stadig et stykke vej endnu til normale tilstande.



Blandt selskaberne var der godt nyt fra flyproducenten Boeing og maskinproducenten Caterpillar, der begge steg med henholdsvis 2,5 og 1,5 pct.



Umiddelbart ser markedsdirektør hos Prudential Financial Quincy Krosby det et positivt tegn for markedet, men tilføjer "Vi skal se nogle opfølgninger for at tage handel ud af risikokolonnen," skriver CNBC.com



Nyt fra Apple





Derudover var der nyheder fra en af verdens største tech-giganter, Apple, der havde indkaldt til sin årlige efterårpræsentation.



Det blev til en præsentation af et nyt ur, der blandt andet kan lave hjertekardiogrammer og to nye iphones, iPhone XS og den større iPhone XS Max.



Begge er baseret på samme design som den nuværende iPhone X.



Dermed blev forhåndsforventningerne om, at Apple kun laver mindre ændringer i varesortimentet, bekræftet.



It-giganten sender de større og dyrere modeller på markedet på et tidspunkt, hvor salget af smartphones er stilnet af, og producenterne vil have kunderne til at opgradere til nyere modeller.



"Der er ikke noget revolutionerende nyt. Det er et spørgsmål om at få folk til at blive ved med at opgradere." siger Hal Eddins, cheføkonom i Capital Investment Counsel, en af Apples aktionærer i følge Ritzau.



Apples aktier faldt med 1,5 pct. Samme tur tog selskaberne bag de sociale medier Facebook og Twitter, der faldt henholdsvis 1,3 og 2,5 pct.