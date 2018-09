Afgørelsens time for Uber-chauffører



Torsdag kl. 12 tager landets øverste retsinstans, Højesteret, endelig stilling til fire såkaldte prøvesager, hvor tidligere chauffører for kørselstjenesten Uber af Østre Landsret er blevet idømt bøder for ulovlig taxakørsel. Stadfæstes den tidligere dom åbnes slusserne for bøder til 1500 andre chauffører for op imod 56 mio. kr. Chaufførerne kørte for Uber i årene 2013 til 2015. Børsen følger sagen.



Pengepolitisk møde for Eurozonen

13.45 skyder ECB gang i sit pengepolitiske møde i Frankfurt. ECB-chef Mario Draghi har på mødet blandt andet til opgave at orientere om, hvilke beslutninger der ligger bag rentesatserne. Mødet følges op af en pressekonference. Senere på dagen - helt præcis kl. 15.30 offentliggør ECB også sin makroøkonomiske plan.



Masser af nøgletal fra USA

Alt fra antallet af nytilmeldte ledige, fortsat ledige, forbrugerpriser og kerneforbrugerpriser i USA lander der i dag tal for. De mange nøgletal, der alle giver et praj om, hvilken forfatning en af verdens største økonomier befinder sig i, lander kl. 14.30 dansk tid. Alt efter udfaldet kan tallene få betydning for dagens kursudvikling på aktiemarkedet.