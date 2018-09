Amerikansk kyststat gør klar til værste orkan siden 1954

Relateret indhold Tilføj søgeagent Smithfield Foods Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Smithfield Foods

Orkanen Florence har direkte kurs mod den sydlige del af den amerikanske østkyst med vindstyrker, der ikke er set i området siden 1954.



Det skriver nyhedsbureauet AP.



Det område af østkysten har kun været ramt af to kategori 4-orkaner, siden man begyndte at registrere dem i 1850'erne.



Det var orkanen Hazel i 1954 og Hugo, der ramte området i 1989.



Ifølge det amerikanske orkancenter ventes Florence at tage til i styrke, inden den rammer kysten. Natten til onsdag dansk tid befinder den sig omkring 1165 km. fra Cape Fear i North Carolina.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Florence har en vindstyrke på 220 km. i timen og udgør risiko for "livstruende stormstød og nedbørsmængder" i dele af North og South Carolina og andre atlanterhavsstater, oplyser det amerikanske orkancenter.



Mens man i North Carolina forbereder sig på den værste orkan siden 1954, så mindes historikere orkanen Hazel, der raserede store dele af delstaten for over 60 år siden.



"Hazel står som en milepæl i North Carolinas historie. Den forårsagede utroligt store ødelæggelser over hele staten," siger Jay Barnes, der har skrevet flere bøger om orkaner i North og South Carolina.



19 mennesker mistede livet i North Carolina under orkanen Hazel, og omkring 15.000 bygninger blev ødelagt.



Guvernøren i South Carolina beordrede mandag tvungen evakuering af en million indbyggere.



Myndighederne i North Carolina, Virginia og andre delstater langs kysten har også forberedt sig på masseevakueringer.



Mange landmænd i North Carolina har været nødt til at høste deres afgrøder før tid på grund af udsigten til massive oversvømmelser.



North Carolina står for USA's største produktion af tobak og den næststørste svinekødsproduktion.



Smithfield Foods, der er USA's største svineproducent, planlægger at lukke to fabrikker i North Carolina, inklusive verdens største svineslagteri, på grund af orkanen, skriver Reuters.



/ritzau/