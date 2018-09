Ingen mødte op foran Folketinget for at give rigmanden Rachid Nekkaz niqab-bøder, som han har givet et løfte om at betale.



Han har opfordret til, at kvinder, der har fået bøde for at bære niqab, ville komme og give ham bøden, så ville han dække udgifterne, hvis bøden var givet under specielle omstændigheder.



Der kom dog ingen den lille times tid, hvor han holdt en politisk tale. Der var tungt medieopbud, tre politifolk og nogle politikere.



Nekkaz var klædt med et dansk og et algerisk flag om halsen, mens han holdt et gammelt billede af Lars Løkke Rasmussen og mujahedinere foran munden som tildækning.



Han havde taget plads på trappen op til Christiansborg, men han blev undervejs flyttet af politiet, der også var mødt op.



Undervejs sagde Nekkaz, at Lars Løkke Rasmussen (V) har finansieret terrorister, og mens han blev flyttet af politiet, råbte han:



"Your prime minister is a terrorist. (Jeres statsminister er en terrorist. red)"



Nekkaz sagde, at Lars Løkke Rasmussen i 1988 støttede Taliban med 600.000 kroner til våben.



Ifølge Nekkaz pålagde terrorrister afghanske kvinder at gå med burka. Og i Afghanistan symbolisere burka kvindeundertrykkelse ifølge Nekkaz.



Han mener, at det er uacceptabelt, at Lars Løkke nu prøver at få "bedre samvittighed", ved at putte kvinder, der bærer burka, i fængsel.



Derudover forlangte han, at Lars Løkke Rasmussen ville gå af som statsminister inden for en uge.



Hvis ikke vil Nekkaz arbejde for, at få Lars Løkke Rasmussen for en menneskeretsdomstol, og anklage ham for at finansiere og fremme terrorisme i Afghanistan.



Marcus Knuth, der er udlændingeordfører i Venstre, var mødt op, han mener, at loven virker, og at arrangementer har udviklet sig til et cirkus.



"Der er ikke nogen, der er mødt op for at få bøderne betalt. Det er heller ikke så mærkeligt," siger Marcus Knut.



Han påpeger, at ud af de tre bøder, der er udstedt, er det kun én, der reelt er et lovbrud.



"Det er et klokkeklart bevis på, at indtil videre så fungerer loven," siger Knuth.



Nekkaz siger, at han fremover vil komme til Danmark hver måned, så længe det er nødvendigt. Her vil han finansiere bøder for kvinder der efter eget valg bærer niqab.



Mere konkret er næste gang han besøger Danmark den 9.-10. oktober, lød det.



Nekkaz talte på fransk mens hans kone, der er amerikaner, oversatte til engelsk bagefter.



