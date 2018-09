Det sker i dag: En ny Iphone kan blive billigere

Der er muligvis billigere iPhones på vej.



En ændring i it-gigantens Apples måde at indfange kunder på kan være på vej onsdag. Det skriver i hvert fald det amerikanske netmedie cnbc.com, der forventer at Apple kommer til at lancere tre nye Iphones, der er baseret på det design som Apple sidste år lancerede med deres Iphone X.



"Det betyder, at vi har set de sidste nye iPhone-modeller med en hjemme-knap og store, klare grænser rundt på skærmen, ligesom sidste års iPhone 8. Fra og med denne uge vil alle iPhones se ud som iPhone X i overskuelig fremtid.Det betyder også, at Apple sandsynligvis vil tilpasse sin prisordning for at afspejle det faktum, at betaling af en præmie for en futuristisk telefon ikke længere giver mening," skriver cnbc.com,



Orkan på vej mod USA



Orkanen Florence er på vej mod den amerikanske østkyst og flere steder har myndighederne erklæret undtagelsestilstand. Prognosen peger lige nu på vindstød op mod 63 meter i sekundet og kan få betydning i delstater som North Carolina, South Carolina og Virginia. Allerede tirsdag blev en million mennesker bedt om at forlade deres hjem og først vende tilbage, når orkanen igen har lagt sig. Prognosen er lige nu at kraftige vinde vil ramme kysten onsdag aften, mens selve uvejret først går i land torsdag aften eller natten til fredag.



Tal for antallet af beskæftigede

Kl. 8 onsdag morgen bliver der udsendt tal for, hvor mange beskæftigede lønmodtagere, der var i Danmark i årets andet kvartal. Tidligere har tallene for maj måned vist at beskæftigelsen i øjeblikket er rekordhøj.



Beige Book i USA

Kl. 20 dansk tid offentliggør den amerikanske centralbank, Federal Reserve, sin månedlige økonomiske barometeraflæsning, Beige Book. De sidste par gange Beige Book er blevet fremlagt har fokus været på effekterne af handelskrigen - blandt andet højere priser og leveringsafbrydelser.