Det skriver medierne: Danske Bank-ansatte fik bonus trods hvidvask-handel

Kort efter en række alvorlige advarsler om store hvidvask-problemer fik ansatte i Danske Banks skandaleramte estiske filial i marts 2014 udbetalt kontant bonus. Bankens egen undersøgelse af sagen offentliggøres 19. septemberPengetankene har de senere år gjort sig kostbare erfaringer med at investere i de såkaldte cleantechvirksomheder. Nu bremser de op. Mange venturefonde har brændt fingrene ifølge Danmarks største venturefond, Seed Capital.Modekoncernen Bestsellers planer om at lave sin egen by med omkring 60 butikker vil få konsekvenser for nabobyerne i Midtjylland. Ifølge en analyse vil Bestsellers nye by føre til lukningstruede butikker og faldende omsætning i de nærliggende byer.Skattestyrelsens nye direktør for selskabsskat, Kenneth Joensen, sætter fokus på 53 danske virksomheder. De får forhøjet deres skattepligtige indkomst med 6,1 mia. kr. på grund af interne handler på tværs af landegrænser. Transfer pricing-kontroller prioriteres højt de kommende år.Pensionskundernes formue i produkter, hvor de selv bærer risikoen for tab ved en ny krise, er nu over 1000 mia. kr. Til gengæld får de højere afkast, siger PFA.Importør og leverandør af spiritus og vin Hans Just Group har øget væksten og vundet markedsandele i Norden på trods af et år med svage valutaer.