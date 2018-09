Hvordan går det i Sverige?

Selvom det svenske valg netop er afgjort, er det endnu uvist, hvem der kommer til at stå i spidsen for en kommende regeringt. Hverken den nuværende statsminister Stefan Löfven eller den konservative udfordrer Ulf Kristersson har et flertal bag sig til at gøre dem til oplagte kandidater. Børsen følger udviklingen.



Nyt fra tyske ZEW

I dag rammer der tal fra det tyske ZEW-institut, der kan give en pejling på, hvordan det går hos vores naboer mod syd. Både tillidsindeks og to forventningsindeks - et for Tyskland, et for eurozonen - bliver offentliggjort kl. 11. Nyhederne fra de tre indeks giver en fornemmelse af, hvordan troen er på fremtiden og dermed den økonomiske udvikling.



Bioporto i fuld firspring

Det danske biotekselskab Bioporto tog mandag et gevaldigt kurshop på knap 60 pct., efter det amerikanske finanshus Maxim indledte end dækning af aktien. Maxim har klistret en købsanbefaling på Bioporto og spår et kurspotentiale på hele 480 pct. over sidste uges lukkekurs. Spørgsmålet er, om andre har set samme potentiale, så selskabet kan fortsætte sin himmeltur.