Det skriver medierne: Mash-imperiet sat til salg

Bøfkæden MASH har længe forsøgt sig på restaurantions-markederne uden for landets grænser, men uden store økonomiske muskler er det gået langsomt. Nu skal nye kapitalstærke investorer eller eventuelt nye ejere sætte fart på de internationale ambitioner. Deloitte er blevet hyret til at afsøge markedet for ekstern kapital.Den svenske krone rutsjer op og ned over for dollar i en sådan grad, at SAS har svært ved at lægge budgetter. Luftfartsselskabet betaler blandt andet brændstof i dollar, og de store udsving i den svenske kronekurs gør udgifterne utilregnelige.Skat kunne med få opslag i egne registre have skåret 8 mia. kr. af tabet for danmarkshistoriens største skatteskandale.For i to stort opsatte artikler i tysk og schweizisk presse var fire amerikanske pensionsselskaber nævnt som centrale deltagere i en tysk skatteskandale omhandlende milliardsvindel med refusion af skat på aktieudbytte. Da navnene på de amerikanske selskaber blev offentliggjort i efteråret 2014, havde de hentet 40 mio. kr. i refusion af skat på aktieudbytter i Danmark.Tørkeramte landmænd presser på for at få udbetalt hele årets overskud fra sektorens store andelsselskaber – som slagterikoncernen Danish Crown og grovvareselskaberne. Arla har allerede vist vejen ved at tømme kassen.En voldgiftsret skal afgøre en årelang strid mellem smykkeentreprenøren Jesper "Kasi" Nielsen og Pandora. Jesper Nielsen kræver ifølge eget udsagn over 1,4 mia. kr. af Pandora som led i en omstridt earn out-aftale.Står det til SF, Enhedslisten og Alternativet, skal stort set alle aftaler om skatte- og afgiftslettelser rulles tilbage eller ændres, hvis rød blok får magten efter næste valg. Men det bliver ikke uden kamp, for Socialdemokratiet er kun villig til at honorere et par af støttepartiernes ønsker. (Forside, side 24-25)PFA og PKA ejer halvdelen af verdens største havvindmøllepark. Selskaberne vil øge investeringer i bæredygtige tiltag markant i jagten på fremtidige afkast.Med Sats som ny ejer skal Fitness.dk vinde nye kunder, og selskabets chef forventer højere priser efter flere år med intens priskonkurrence.