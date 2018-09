Twitter udelukker kontroversiel talkshowvært permanent

Today, we permanently suspended @realalexjones and @infowars from Twitter and Periscope. We took this action based on new reports of Tweets and videos posted yesterday that violate our abusive behavior policy, in addition to the accounts' past violations. https://t.co/gckzUAV8GL -- Twitter Safety (@TwitterSafety) 6. september 2018

Den højreorienterede talkshowvært Alex Jones og hans hjemmeside Infowars er permanent blevet udelukket fra Twitter.Det oplyser det sociale medie torsdag."Vi øger fortsat gennemsigtigheden i vores regler og håndhævelsen af reglerne, og derfor vil vi gerne være åbne omkring denne handling - på grund af den store interesse for sagen," lyder det i et tweet.Årsagen til udelukkelsen er grov opførsel på det sociale medie, oplyser Twitter.Alex Jones er også blevet udelukket fra livestreamingtjenesten Periscope.I en video på Infowars-hjemmesiden skriver Alex Jones:"Jeg er blevet fjernet. Ikke fordi vi har løjet, men fordi vi fortæller sandheden, og fordi vi er upopulære."Den kontroversielle talkshowvært stiftede i 1999 sit radiomedie Infowars. Siden da har han opbygget et stort publikum.I sine programmer har han fremført, at angrebene 11. september 2001 i New York og Washington var orkestreret af den amerikanske regering selv.Alex Jones har også hævdet, at et skyderi på skolen Sandy Hook i 2012 var et skuespil opført af venstreorienterede grupper for at fremme strammere regler for kontrol med våben.Skoleskyderiet kostede 26 mennesker - både børn og voksne - livet.I august fjernede flere af de største techgiganter Alex Jones' indhold fra deres sider. Blandt dem var Facebook.Det sociale medie begrundede fjernelsen med, at siderne overtrådte det sociale medies regler for hadtale og mobning. Alex Jones' side var tidligere blevet suspenderet i 30 dage for overtrædelse af samme regler.Også YouTube, Spotify og Apple har fjernet indhold fra Alex Jones. Det har været med til at lægge pres på Twitter for at følge trop.Twitters beslutning om en udelukkelse kommer, dagen efter at Twitter-chef Jack Dorsey vidnede i Kongressen.Her blev han udspurgt om, hvorvidt Twitter er partisk og bevidst imod konservativt og højreorienteret indhold./ritzau/AP