Spillerforeningen og DBU indgår midlertidig aftale

Landskampen i Nation League søndag mellem Danmark og Wales bliver spillet med velkendte danske landsholdsstjerner.



Det sker, efter at Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen torsdag bekræfter, at parterne har indgået en midlertidig aftale.



Den betyder, at der er våbenhvile i dansk fodbold efter omtumlede dage med fodboldkonflikt og nødlandshold på dagsordenen.



- Det er godt for landsholdet og for alle i dansk fodbold, at vi kan spille den vigtige Nations League-kamp med det rigtige landshold og igen få fokus på det sportslige, siger DBU's formand, Jesper Møller, i en pressemeddelelse.



Et dansk nødlandshold tabte onsdag 0-3 ude til Slovakiet som følge af konflikten, der betød, at de normale landsholdsstjerner ikke var en del af truppen.



Det var en testkamp mod Slovakiet.



