Det skriver medierne: Udskældt pensionsmægler misbrugte uafhængighed

Uden virksomheden vidste det, placerede mæglerfirmaet Söderberg & Partners pensionskunders opsparing i mæglerfirmaets egen investeringsfond. Det skriver Finans Carlsberg lancerer en stribe bæredygtige tiltag, der øger omkostningerne. Topchefen kalder det selv en god historie, "så længe vi tjener penge". Læs artiklen her Japanske Olympus angriber på markedet for engangsendoskoper, som er Ambus største vækstområde. Ambu-chef jubler og mener, at det åbner markedet og validerer selskabets vision. Læs artiklen her. Antallet af tomme butikslokaler i hovedstadsområdet er det højeste i 16 år. Resultatet er færre kunder i området. Det skriver Berlingske Business Auktionshuset Lauritz.com har i flere tilfælde udnyttet økonomisk kollaps hos mangeårige partnere til at indløse vitale millionindtægter. Det skriver Berlingske Business.En lang række olie- og energiselskaber flokkes i disse år om Ørsteds hjemmebane, havvind. Nu melder franske Total sig også på banen, og topchefen siger, at man fører diskussioner med netop Ørsted. Det skriver Berlingske Business./ritzau/FINANS