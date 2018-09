Det britiske politi har udstedt en anholdelsesordre på to russiske mænd i sagen om nervegiftangrebet i Salisbury.



De to mænd anklages for giftangrebet mod den tidligere russiske agent Sergej Skripal og hans datter i Storbritannien i marts.



Skripal og hans datter, Julia, blev 4. marts fundet bevidstløse på en bænk i byen Salisbury i England. De britiske myndigheder mener, at de to blev forgiftet med novichok.



Det er en nervegift, som blev udviklet i Sovjetunionen i slutningen af den kolde krig.



Sagen førte til udvisning af diplomater og en ophedet ordkrig mellem Rusland og Storbritannien.

/ritzau/AP