Amerikansk industri nåede højeste niveau i 13 år

Det er stadig handelskrig, der trækker overskrifter og fokus hos investorer verden over.



Ifølge Jyske Bank er det specielt meldingerne fra USA om tolden på 200 mia. dollar, der får folk til at holde vejret, og det styrkede dollaren for fjerde dag i træk tirsdag.



Frygt for en yderligere eskalering af handelskrigen kan ske i morgen torsdag, hvor Trump kan lægge mere told på varer fra Kina.



Rublen svækker Ruslands inflation



Hos Nordea Markets holder man i dag øje med nye inflationstal fra Rusland. Ifølge dem når inflationen rekordlave niveauer i øjeblikket, og de venter, at den falder endnu mere.



Inflationspresset vil stige i de kommende måneder som følge af den seneste svækkelse af rublen, højere brændselspriser og momsforhøjelsen, der træder i kraft til januar.



Amerikansk industri rammer højeste niveau i 13 år



I går blev de amerikanske indkøbchefers indeks over aktiviteten i fremstillingsindustrien, ISM, offentliggjort for august måned, og tallene ligger højere end ventet, de rammer højeste niveau siden maj 2004. Dengang toppede ISM i 61,4 hvilket var det højest siden midten af 80'erne.



I august steg indekset til 61,3 fra 58,1 i måneden før, viser tallene fra Institute of Supply Management tirsdag.



Det viser, at industrien fortsat nyder godt af Trumps skattelettelser og højere offentlige udgifter, og det overdøver i øjeblikket industriens frygt for en eskalering af handelskrigen, lyder det fra Jyske Bank Morgennyt.



Også hos Nordea vidner indekset om stor optimisme i det amerikanske erhvervsliv. Det aktuelle niveau for ISM er særdeles højt og sender den positive stemning videre til andre områder. I sidste uge viste den amerikanske forbrugertillid det højeste niveau siden år 2000.