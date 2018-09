Det skriver medierne: Pandora hæver priserne

Jyske Bank skriver, at Pandora den forløbne uge har gennemført globale prisstigninger. Og i analysen lyder en vurdering fra analytikerne der, at priserne på smykker »er blevet forhøjet med 10 pct. på udvalgte produkter, hvilket har en samlet effekt på ca. 2,5 pct. på omsætningen.«Hos Pandora bekræfter pressechef Johan Melchior over for Finans, at Pandora har løftet priserne med samlet 2,7 pct. Det sker som led i ikke mindst en samordning af prissætningen i koncernens globale smykkesalg.Det kan blive dyrere end først antaget at få Kevin Magnussen og de andre Formel 1-stjerner til København. I hvert fald viser en korrespondance fra juni mellem Erhvervsministeriet og statens advokat, Kammeradvokaten, at det danske Formel 1-projekt står til at koste samlet mindst 1,45 mia. kr. fra 2020 til 2022.Helge Sander, Formel 1-projektets initiativtager og projektkoordinator, og projektets anden initiativtager, Saxo Bank-milliardæren Lars Seier Christensen, har tidligere udtalt, at projektet står og falder med støtte fra det offentlige.Danske Bank med Thomas F. Borgeni spidsen måtte tirsdag se bankens aktiekurs udhulet med over 6 pct. efter afsløringer af, at der alene i 2013 strømmede ca. 192 mia. kr. gennem bankens estiske filial. ATP mangler at få placeret et ansvar.Mens en voldsom eskalering og en meget langtrukken konflikt mellem USA og Kina kan få negativ indflydelse på den økonomiske vækst globalt, er der alligevel opstået en situation blandt de europæiske investorer, hvor Trumps ageren ikke vejer så tungt som tidligere. Det mener Henrik Henriksen, chefstrateg hos PFA.Med et håb om en besparelse på op mod 10 pct. af brændstofforbruget tester Maersk Tankers brugen af vindkraft. Tankskib får to sejl.Med knap 400 mio. kr. i hånden vil Novo Nordisks Fonden sætte turbo på forskeres iværksætterdrømme. Målet er op til 10 flere startups om året.