Det skriver medierne: Startups har hul igennem til masser af millioner

2018 tegner til at blive et usædvanligt godt år for danske og ikke mindst københavnske iværksættere, der i imponerende grad tiltrækker sig opmærksomhed fra internationale investorer og rejser enorme summer. Det skriver Berlingske Business Den tyrkiske inflation er på det højeste niveau i 15 år. Derfor agter den tyrkiske centralbank at forhøje renten på næste uges møde. Det skriver Berlingske Business Inden for de kommende to uger vil Mercedes-Benz, Audi og BMW alle præsentere deres bud på fremtidens elbil, der skal give amerikanske Tesla kamp til stregen. Det skriver Berlingske Business Modemilliardær sætter op til 1,4 mia. kr. i 10 pct. andel af det hurtigtvoksende britiske selskab Funding Circle på vej mod børsnotering i næste måned. Læs artiklen her Novos stenrige pengetank, Novo Holdings, med Kasim Kutay i spidsen har svært ved at finde attraktive investeringer. Priserne er ganske enkelt for høje, er meldingen fra investeringsselskabet, der har aktiver for tæt ved 350 mia. kr. Det skriver Finans Danske Banks interne undersøgelse viser, at banken i 2013 lod russiske forretningsmænd sende op imod 30 mia. dollars strømme igennem bankens filial i Estland på et år. Det skriver Finans /ritzau/FINANS