Oliepriserne falder på trods af udsigten til sanktioner

Oliepriserne tager mandag et nøk nedad efter opgørelser over stigende olieproduktion i USA og Opec. Det opvejer sidste uges forventninger om prisstigninger, skriver Reuters.



I kølvandet af sanktioner mod Iran, der kan presse oliepriserne i vejret, har forbedringer i Libyens produktion og Iraks sydlige olieeksport sat gang i Opecs samlede olieproduktion. Produktionen er mellem juli og august steget med 220.000 tønder om dagen og ligger dermed på 32,79 millioner tønder om dagen.



Samtidig har USA åbnet to nye boreplatforme og har nu i alt 862 platforme, der har løftet olieproduktionen med mere end 30 pct. siden midten af 2016.



På trods af prisfaldet på både Brent og WTI-olien bliver priserne stadig understøttet af Irans problemer med at finder købere til sin råolie inden USA's sanktioner træder i kraft, skriver Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 77,38 dollar mod 77,94 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 69,58 dollar mod 69,98 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1199,44 dollar mod 1204,66 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 5966,5 dollar mod 5990 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS