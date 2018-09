Det skriver medierne: Nordea har det dårligste image blandt danske banker

Jyllands-Posten Erhverv



Børsen



Berlingske Business



Nordea med Frank Vang-Jensen i spidsen indtager en bundplacering i en ny imageundersøgelse blandt danske banker. Også Danske Bank ligger i kulkælderen. Til gengæld kan Ringkjøbing Landbobank kalde sig danmarksmester i godt image. Det skriver Finans Porten for små børsnoteringer står alt for åben, fordi Nasdaq København i et forsøg på at sætte gang i et halvdødt marked har sat profit over investorbeskyttelse og ladet revl og krat komme ind på markedet, lyder det fra en professor. Investorerne misforstår, hvad de køber, mener fondsbørsen. Det skriver Finans God omkostningsstyring og evnen til at hente en lidt bedre bruttomarginal i en hård konkurrence kan blive afgørende fordele for Vestas, når man sammenligner med de største konkurrenter. Det skriver Finans Med kapital fra blandt andet Augustinus Fonden skal Lisbeth Zacho rejse en ny fond til investeringer i Afrika, som både skal skabe job og give et afkast. Læs artiklen her SAS forudser en ekstraregning på op mod 2 mia. svenske kr. Dyrere billetter skal kompensere for dele af ekstraregningen. Læs artiklen her Markant vækst koster på bundlinjen, der falder, men topchef Mads Nipper er sikker på, at han nok skal nå sit strategiske mål om 10 pct. driftsmargin i 2020. Læs artklen her Den danske ingeniørvirksomhed har vundet kontrakten om en central rolle som pennefører i den strategi, der skal forløse østkyst-staten New Jerseys planer om havvind. Læs artiklen her Efter et turbulent 2017 i Nordsøen understreger Total nu sin rolle som en blivende spiller. Det franske olieselskabs topchef ser flere store muligheder i den danske Nordsø, og han er åben for at købe yderligere op i det mægtige DUC. Det skriver Berlingske Business.Lundbecks fremgang skyldes høj salgsvækst for nye lægemidler og stram styring af omkostningerne. Med Deborah Dunsire, der tiltræder som ny topchef i dag, begynder en ny epoke. Det skriver Berlingske Business /ritzau/FINANS