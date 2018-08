Rusland anklager ukrainske terrorister for drab på oprørsleder

Aleksander Sakhartjenko, lederen for prorussiske oprørere i det østlige Ukraine, er dræbt ved et bombeattentat. Ruslands præsident, Vladimir Putin, retter en anklagende finger mod Ukraines regering.



Ifølge Rusland står international terrorisme bag Sakhartjenkos voldsomme død fredag.



Eksplosionen skete i en café i byen Donetsk. Her "pådrog han sig dødelige skader som følge af en eksplosion i centrum af Donetsk", lyder det fra oprørernes regering.



Ifølge Ruslands statsanklager er der iværksat en efterforskning. Den skal søge at fastslå, hvem der står bag drabet.



Ruslands præsident, Vladimir Putin, hylder i et kondolencebrev Sakhartjenko for at have været en sand leder og patriot.



Han advarer de skyldige - de "som ikke ønsker en fredelig politisk løsning på konflikten". En slet skjult anklage mod Ukraine.



"De er i gang med et spil om at destabilisere situationen," skriver han.



En talskvinde for udenrigsministeriet i Moskva siger til russisk tv, at Sakhartjenkos død viser, at Ukraine har valgt at føre en "blodig kamp".



Hun konstaterer, at der er al mulig grund til at tro, at det er Ukraines regering, der står bag.



Sakhartjenko havde siden 2014 været leder for den selvudråbte republik i Donetsk-regionen. Hans styre blev støttet fra Rusland politisk og militært.



2014 var også det år, hvor Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim.



En skrøbelig våbenhvile har været i kraft i det østlige Ukraine siden 2015. Men der er stadig ofte skudvekslinger langs frontlinjen.



Oprørerne havde i 2014 held til efter hårde kampe at fordrive Ukraines hær fra den østlige del af landet.



Tidligere samme år flygtede den prorussiske præsident i Ukraine, Viktor Janukovitj. Det skete efter store folkelige protester. Den nye regering valgte i stedet at søge samarbejde med EU og USA.



/ritzau/Reuters