Potentiel vejrrekord blev skyllet væk i august

Sol, sol, atter sol og så regn.



Sommeren 2018 vil blive husket for sine mange solskinstimer og høje temperaturer, og derfor var det allerede 20. august officielt, at det var den mest solrige i dansk vejrhistorie.



Men en regnfuld august har betydet, at sommeren 2018 kun får en 21.-plads, når det kommer til somre med mindst nedbør.



Det viser tal fra Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI), der har gjort status over de seneste tre måneder, hvor der har stået sommer i kalenderen.



Efter lange tørkeperioder i juni og juli med kun 40 millimeter regn samlet, var augustregnen med til at give i alt 140 millimeter regn over hele sommeren.



Både på middeltemperatur og solskinstimer slog årets sommer rekord. Med en middeltemperatur på 17,7 grader deler 2018 dog førstepladsen med 1997.



I alt nåede sommeren op på 800 solskinstimer. Det er 30 timer mere end i 1947, der ligger på andenpladsen. Rekordens præcise omfang kan dog først endelig slås fast, når solen går ned fredag.



Juli måned var den bedste, hvis man er glad for sol og høje temperaturer. Her var middeltemperaturen 19,2 grader, og juli kastede hele 339 solskinstimer af sig mod 291 i juni og 171 i august.



DMI begyndte de landsdækkende målingerne over temperatur og nedbør i 1874, mens man har målt solskinstimer siden 1920.



/ritzau/