Det sker i dag: Trump kan være klar med ny told på kinesiske varer i denne uge

Trumps nye toldsatser



Det kan blive i denne uge, at den amerikanske præsident Donald Trump vil sætte gang i indførelsen af nye toldsatser på import af kinesiske varer for 200 mia. dollar. Torsdag afsluttes en officiel høring og ifølge Bloomberg vil præsidenten igangsætte planen for de nye toldsatser straks efter høringsperioden.



Helligdag i USA



I USA holder børserne lukket pga. helligdagen Labor Day.



Kina-Afrika topmøde



Ledere fra en række amerikanske lande mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping i Beijing til Forum on China-Africa cooperation. Kina er Afrikas vigtigste handelspartner og sidste år nåede samhandlen et beløb på over 170 mia. dollar. Det er mere end ti år siden, at Kina overhalede USA som Afrikas vigtigste handelspartner.



Nøgletal fra udlandet



Der kommer tal for PMI Industri, som giver en indikation af indkøbschefernes forventninger, fra både Tyskland, Eurozonen, Kina og Japan for august.



Svensk valgkamp



Det er sidste uge af valgkampen i Sverige, inden valget til Riksdagen søndag 9. september. Kandidaterne skal i første del af en tv-debat mandag aften.