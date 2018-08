It-problemer i Nationalbanken forsinkede lønudbetalinger

Natten til fredag betød en it-fejl hos Nationalbanken, at der er danskere, som måtte vente med at få udbetalt deres løn eller overførsel til lidt senere end normalt fredag.



Det oplyser Nets, Finans Danmark og Nationalbanken.



Fredag kort før middag er problemerne dog løst, og alle burde have fået penge på kontoen. Det oplyser brancheorganisationen Finans Danmark.



- Vi kan nu melde, at alle planlagte lønudbetalinger og offentlige overførsler, der har været forsinket natten til fredag, nu er bogført og tilgængelige på danskernes konti.



- Vær dog opmærksom på, at du kan opleve ventetid, hvis du prøver at få adgang til netbank og mobilbank, da mange kunder i øjeblikket prøver at tjekke deres konto, lyder det.



Problemerne var løst fredag morgen, men datacentraler og pengeinstitutter skulle have bogført betalingerne, før lønkronerne retmæssigt tikkede ind.



Problemerne skyldtes forsinkelser i den såkaldte clearing fra Nationalbanken.



- Årsagen skyldes en parameteropsætning i Nationalbankens it-system Kronos, skriver banken i en meddelelse.



Ifølge mediet Version 2 betyder fejlen desuden, at mange bankkunder har været afskåret fra at logge ind på deres netbank, mens der er arbejdet på at få betalingerne igennem.



/ritzau/