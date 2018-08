USA: Trump tror på snarlig handelsaftale med Canada - citat

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Donald Trump

USA og Canada er tæt på at nå til enighed om rammerne for en ny handelsaftale til erstatning af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale, Nafta, hvis man skal tro USA's præsident, Donald Trump.



I et interview med Bloomberg TV torsdag lagde Trump i hvert fald pres på Canadas premierminister, Justin Trudeau.



- Canada kommer til at lave en aftale på et tidspunkt. Det kan være fredag, eller det kan være inden for en vis periode, men i sidste ende har canadierne ikke noget valg. Jeg tror, at vi er tæt på en aftale, sagde Donald Trump.



Flere af Bloombergs anonyme kilder ser dog meget forskelligt på forhandlingerne. Tre personer mener ifølge nyhedsbureauet, at en foreløbig aftale kan præsenteres fredag, mens tre andre vurderer, at der fortsat er for mange knaster, der skal fjernes, til, at en aftale er klar allerede fredag.



/ritzau/FINANS