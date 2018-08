Det sker i dag: Har turbulent sommer sat sig i SAS-regnskabet?

Relateret indhold Aktieordbog

SAS-regnskab



Luftfartsselskabet SAS offentliggør regnskab for tredje kvartal. Mange aflysninger og forsinkelser, bl.a. pga. mandskabsmangel har gjort sommermånederne turbulente og noget bøvlede for flyselskabet. Mandag sænkede norske Sparebank 1 Markets både kursmål og anbefaling på SAS-aktien med lidt mere end 40 pct. til 11,96 og har nu en hold-anbefaling frem for en købsanbefaling. Siden årsskiftet er aktien faldet med 20 pct.



Regnskab fra Grundfos



Pumpekoncernen Grundfos offentliggør regnskab for årets første seks måneder. I forbindelse med årsrapporten i marts leverede topchef Mads Nipper rekordhøj omsætning, men sagde, at han samtidig aldrig har været så usikker på, hvordan markedet udvikler sig og det kan blive svært for Grundfos at følge op på salgsvæksten i 2018.



Tal fra Danmarks Statistik



Danmarks Statistik sender tal på gaden for, hvor mange, der stod i arbejdsløshedskøen i juli og hvordan bnp har udviklet sig i april, maj og juni.



TDC mod Skatteministeriet



Højesteret skal behandle en sag mellem Skatteministeriet og TDC, der kræver at få tilbagebetalt 632 mio. kr., som selskabet mener er blevet ulovligt opkrævet i såkaldt ambi-afgift.