Det skriver medierne: Familie gør klar til Danmarks største ejendomshandel

BERLINGSKE BUSINESS



USA-FOKUS PÅ DANSKE BANKS HVIDVASK



USA's myndigheder følger sagen om hvidvask af milliarder gennem Danske Banks afdeling i Estland på nært hold. Det fortæller USA's viceminister for økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering i et interview. Hvidvask-ekspert kalder den amerikanske melding "opsigtsvækkende". (Forside, side 8-9)



EJERFAMILIE SÆTTER STORCENTER TIL SALG FOR MILLIARDER



Danmarks største ejendomshandel er under opsejling, efter at ejerfamilien bag storcenteret Rødovre Centrum nu sætter livsværket til salg. Familien har besluttet at sælge, fordi ingen i fjerde generation vil tage over. (Side 4-5)



FONDSBØRSEN I FORSVAR FOR MINIBØRSEN FIRST NORTH



Fondsbørsen går til forsvar for First North-børsen, hvor skuffede investorer har måttet se langt efter et afkast de senere år. Hypefactors, der er på vej ind på First North, mener, at der er "interesser«, som arbejder imod minibørsen. (Side 10-11)



ATP KØBER OP I DANSKE BANK – OG SENDER ADVARSEL TIL LEDELSEN



ATP har udnyttet kursfaldet i Danske Bank-aktien til at købe op, selv om ATP-topchef Christian Hyldahl fortsat ser risici forbundet med hvidvasksagen. Han kræver klarhed og placering af ansvar. (Side 14)



MATAS KØBER SUCCES FRA "LØVENS HULE"



Matas har købt selskabet Firtal Group, som blandt andet driver onlinebutikken Helsebixen.dk. Prisen lyder på 130 mio. kr. (Side 15)







JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



IT-BOOM RYKKER TIL PROVINSEN



It-selskaberne vest for Storebælt laver de største overskud i ti år. Særligt branchens virksomheder i Region Syddanmark og Region Nordjylland skovler penge ind og ligger nu en smule højere end københavnske it-selskaber på lønsomheden. (Forside, side 6-7)



NOVO NORDISK TABER RETSTVIST MOD ÆRKERIVAL



Der står 2-0 til den franske medicinalgigant Sanofi, efter at landsretten har gransket beviserne i et retligt slagsmål mod Novo Nordisk i en sag om vildledende markedsføring. (Side 4)



MATAS KØBER STADIL-EJET SUNDHEDSBUTIK



Firtal Group, der driver Helsebixen.dk og for et par år siden var med i tv-programmet "Løvens Hule", er blevet købt af Matas for 130 mio. kr. (Side 4-5)



LÆNGERE LEVETID KOSTER ATP STORT MILLIARDBELØB



Pensionskassen ATP's investeringer har givet et moderat afkast i første halvår. En gennemregning af kundernes levealder får dog pensionskassen til at sætte milliarder til side til sikrede pensioner. (Side 8)





BØRSEN



HACKERE FRA NORDKOREA ANGREB DANSKE BANKER



I 2017 forsøgte en gruppe hackere – angiveligt fra Nordkorea – at trænge ind i 100 store virksomheder fra en lang række lande. Både Danske Bank og Saxo Bank blev udsat for angrebet, men tabte hverken penge eller data. Cybertruslerne mod den danske finanssektor lige nu er på det højest mulige niveau. (Forside, side 6-7)



GLOBAL KAPITALFOND KØBER SIG IND I FYNSKE ONROBOT



Robotpioneren Enrico Krog Iversen henter et trecifret millionbeløb hos blandt andet Summit Partners, der vil gøre fynske Onrobot til en ny vækstkomet. (Side 8)



MATAS ER PÅ VEJ UD AF DØDVANDET



Væksten har i for mange år ligget stille hos Matas. En strategi skal bringe væksten tilbage, og tirsdag blev der taget et stort skridt mod målet gennem et opkøb. (Side 10)



NETTO-AFTALE SKAL LØFTE DANISH CROWN-RESULTAT



Kød fra grise opdrættet uden antibiotika skal trække flere kunder til Salling Groups kæder. Leverandøraftale med Netto er strategisk vigtig for Danish Crown. (Side 12)



KONKURRENCERÅDET POLITIANMELDER NETS-SELSKAB



Konkurrencerådet har besluttet at melde betalingskortindlæserselskabet Teller, der er en del af Nets, til Bagmandspolitiet. Ifølge Rådet har Teller misbrugt sin dominerende stilling fra 2012 til 2016. (Side 12)



ATP INVESTERER I DANSKE BANK TRODS HVIDVASK-OPRÅB



ATP-topchef Christian Hyldahl forklarer pensionkæmpens investering i Danske Bank-aktien med en strategi om aktivt ejerskab. (Side 14)



ANDELSKASSE BLÅSTEMPLEDE RISIKOFYLDTE UDLÅNSKUNDER



Københavns Andelskasse har ikke blot problemer med hvidvaskreglerne og interessekonflikter – også den almindelige bankdrift kritiseres i tilsynsrapport. (Side 16)



/ritzau/FINANS