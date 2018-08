Det sker i dag: Kristian Jensen præsenterer finanslovudspil for 2019

Finanslovudspil præsenteres



I Rentekammeret i Finansministeriet vil finansminister Kristian Jensen (V) kl. 11 præsentere regeringens bud på en finanslov for 2019. En del af udspillet vil være grænsehandel og kørselsfradrag. Ifølge regeringen vil udspillet samlet lette skatter og afgifter for 400 mio. kr. i 2019.



Regnskab fra Arla



Mejerikæmpen Arla offentliggør regnskab for første halvår. I slutningen af juni fik Arla den svenske mælkeproducent Heléne Gunnarson som næstformand, efter Jan Toft Nørgaard rykkede op som formand. Siden juni har har Arlas ejere hver måned fået forhøjet betalingen for konventionel mælk, men i august blev det besluttet at holde afregningen for september på augustniveau.



Regnskab fra STG



Scandinavian Tobacco Group (STG) offentliggør regnskab for første halvår. I slutningen af juli købte STG Peterson Pibe Tobacco for et ukendt beløb for at styrke sin position i segmentet for premium pibe tobak og blive stærkere i Tyskland, Storbritannien, USA og Asien.



Nøgletal



Der kommer bl.a. tal for forbrugertillid og forretningsklima for Eurozonen og privatforbrug og fortsat ledige fra USA.