Det skriver medierne: Erhvervskunder flygter fra TDC

BERLINGSKE BUSINESS



PARKEN-FORMAND PÅ UDKIG EFTER NY VÆKST EFTER FRASALG



Salget af Fitness DK giver Parken luft til igen at blive en vækstvirksomhed. Bestyrelsesformand Bo Rygaard åbner for at gå sammen med partnere for at skabe ny vækst i fodboldklubben FCK og badelandet Lalandia. Samtidig vil han trække København op i verdenseliten inden for e-sportsarrangementer. (Forside, side 6-7)



PFA'S AFKAST RAMT AF SVÆRE AKTIEMARKEDER



Aktiemarkederne har været hårde ved PFA's kunder, der ikke har fået noget afkast i årets første seks måneder. Alene i løbet af det seneste år har PFA foretaget fire opsigtsvækkende handler for at få pensionskronerne til at yngle. (Side 8)



MIKROBRYG ER BLEVET BIG BUSINESS



En massiv mobilisering på specialøl fra øllets giganter sender rystelser gennem de danske mikrobryggerier. Et marked, der i høj grad har været præget af små, lokalt forankrede bryggerier, er ved at blive forvandlet til et mere professionelt og konkurrencepræget et af slagsen. (Side 10-11)



VINDMØLLEBRANCHENS CHEFER PÅ TALENTJAGT BLANDT STUDERENDE



Hvert år samler Aarhus Universitet, Vestas og Siemens Gamesa 50 af de mest lovende studerende inden for vindenergi i Videbæk mellem Ringkøbing og Herning. Den slags talenttræf tiltrækker toppen af dansk vindindustri. (Side 14-15)









JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



ERHVERVSKUNDERNE TRÆKKER STIKKET FRA TDC



De største teleselskaber er pressede af opkomlinge i kampen om erhvervskunderne. Siden 2015 har TDC således mistet en fjerdedel af sin omsætning, mens driftsresultatet er faldet med 30 pct. (Forside, side 8-9)



IC GROUP VIL SÆLGE ALLE MÆRKER



Den børsnoterede modekoncern IC Group vil ifølge chefen forgylde aktionærerne. Samtidig sætter chefen gerne flere tøjmærker på salgslisten, som studeres nøje hos i hvert fald en stor dansk konkurrent. (Side 3)



MÆRSK ÆNDRER ORGANISATIONEN



Mærsk vil meget snart præsentere en større omorganisering som det foreløbige punktum på to års frasalg og strømlining. Det oplyser en række kilder. (Side 4)



DANISH CROWN TRÆDER PÅ SPEEDEREN



Danish Crown venter at øge slagtningerne og ansætter 150 ekstra slagteriarbejdere. Glæden kan dog blive kort, for svineproducenternes økonomi har det rigtigt skidt. (Side 4)



AARSLEff FÅR NY DIREKTØR



Ebbe Malte Iversen stopper som topchef i Danmarks største entreprenørkoncern, Aarsleff. Afløseren er fundet internt. (Side 6)



SYDBANKS HALTENDE KUNDETILFREDSHED ER "SLET IKKE OPTIMAL"



Der er mindst to store, tykke hår i suppen i Sydbank. Og topchef Karen Frøsig ved det godt. Regnskabet for årets første seks måneder afslører nemlig, at hun har ret svært ved at låne penge ud, samt at hun har svært ved at øge kundetilfredsheden. (Side 10)



/ritzau/FINANS