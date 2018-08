Det sker i dag: Forventer Parken fortsat underskud for hele 2018?

Regnskab fra Parken



Parken Sport & Entertainment (PSE) offentliggør regnskab for andet kvartal. I slutningen af juni meddelte PSE salget af den voldsomt tabsgivende træningskæde Fitness.dk for 100 mio. kr. Det resulterede i en stor nedskrivning i forbindelse med overdragelsen af aktierne og har derfor resulteret, at koncernen bag bl.a. FC København forventer et millionunderskud for 2018, der før lød på et samlet overskud.



Regnskab fra ATP



Landets største pengetank ATP præsenterer regnskab for første halvår. Her gør pensionskæmpens adm. direktør Christian Hyldahl status over, hvordan det er gået med at få danskernes pensionsmidler til at vokse i den første halvdel af året.



Macron rejser til Finland



Den franske præsident Emmanuel Macron og hans hustru Brigitte afslutter sit statsbesøg i Danmark og rejser videre til Finland. Her skal præsidenten og hustruen bl.a. mødes med den finske præsident Sauli Niinstö, og premierminister Juha Sipilä.



Farvel til McCain



Fem dages mindehøjtidelighed for den afdøde senator John McCain starter i hjemstat Arizona, hvor han har været senator i mere end 30 år. McCain døde lørdag af kræft i hjernen.