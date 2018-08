Det skriver medierne: Lauritz.com-finte gav børsnotering guldskær

BERLINGSKE BUSINESS



LAURITZ.COM-FINTE GAV BØRSNOTERING GULDSKÆR



Eksperter på stribe undrer sig over forløbet, inden auktionshuset Lauritz.com gik på børsen i 2016. Efter et krak hos en mangeårig partner bogførte Lauritz.com millionindtægter, hvilket gav omsætningen et markant løft, før aktien blev sat til salg. (Forside, side 4-5)



DANSKER OVERTAGER TOPPOSTEN HOS TV-GIGANT



Danmarks største TV-leverandør, det TDC-ejede YouSee, får ny direktør. 38-årige Jacob Mortensen, der hidtil har været produktdirektør i YouSee, har fra 27. august overtaget direktørposten i selskabet, (Side 6)





JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



MANGE LEDELSER HAR INGEN ØKONOMISK RISIKO



Alt for mange topdirektører og bestyrelsesmedlemmer har ingen eller få penge placeret i de virksomheder, de selv er i spidsen for. Det er problematisk mener en række investorer. Og helt galt går det, hvis topfolk holder brandudsalg med deres aktiebeholdninger. (Forside, side 6-7)



TDC'S YOUSEE HENTER NY TOPCHEF FRA EGNE RÆKKER



TDC's kundeforretning har fået ny mand ved roret. Det bliver den 38-årige Jacob Mortensen, som bliver forfremmet i Yousee-hierarkiet. (Side 4)



PARKEN FÅR EU-JA TIL SALG AF FITNESSKÆDE TIL KONKURRENT



EU har ikke tænkt sig at stille sig i vejen for Parken Sport & Entertainments salg af Fitness.dk til Sats, der er ejet af kapitalfonden Altor og Tryghedsgruppen. Det skriver EU-kommissionen i en afgørelse. (Side 4)



/ritzau/FINANS