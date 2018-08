Det sker i dag: Macron på dansk statsbesøg

Macron på dansk statsbesøg



Den franske præsident Emmanuel Macron er på statsbesøg i Danmark. Siden dronningen blev regent i 1972 har der kun været et statsbesøg fra Frankrig. Macron og hans hustru Brigitte skal deltage i forskellige arrangementer med dronning Margrethe, kronprinsparret og statsminister Lars Løkke Rasmussen. Statsministeren og Macron skal deltage i en debat om Europas fremtid, hvor der vil være spørgsmål fra danske studerende.



Regnskab fra Sydbank



Aabenraa-baserede Sydbank offentliggør regnskab. Her vil især udlånsvæksten og bankens eksponering over for landbruget være i fokus. Udlånsvæksten har været under pres pga. et kortvarigt opsving i det danske erhvervsudlån eksklusive boliglån og, at boliglån for over 10 mia. kr. blev flyttet til realkreditinstituttet Totalkredit.



Regnskab fra Aarsleff



Entreprenørkæmpen Aarsleff offentliggør regnskab. For to uger siden opjusterede Aarsleff forventningerne til driftsresultatet fra 450 mio. kr. til 470 mio. kr.



Nyt fra biotekselskab



Biotekselskabet Orphazyme offentliggør kvartalsrapport. I juni fik selskabet den første af ca. 40 patienter i hus til et fase 2-forsøg med lægemiddelkandidaten Arimoclomol mod Gauchers sygdom.