Det skriver medierne: Finanspolitikken bør strammes nu

ØKONOMIEN BØR POLSTRES NU



Økonomer anbefaler regeringen at stramme finanspolitikken for næste år og ikke mindst at spare op til magre tider. Det skal fastholde væksten trods manglende reformer til at sikre nok arbejdskraft. De advarer samtidig politikerne mod at uddele milde gaver op til næste folketingsvalg. (Forside, side 4-5)



IVÆRKSÆTTERE HAR AMBITION OM AT OPTAGE SPORTSKAMPE OVER HELE VERDEN



En ung virksomhed med erfarne iværksættere har udviklet et kamera, der uden kameramand eller producer kan optage og producere en fodboldkamp selv. Det vil demokratisere videodækning af sport. (Side 8-9)



UDVIKLINGEN ER FOR ALVOR VED AT TAGE FART FOR GN



Der er flot fremgang til GN-koncernen trods lavere valutakurser. Headset oplever et boom i salget. Hearing vinder markedsandel, men GN er udfordret. (Side 12-13)





NETHANDEL KAN BREMSE BUTIKSDØD



Den stigende nethandel har fået skyld en for de senere års butiksdød, men Matas og andre detailkæder har vendt net-trenden til en fordel. (Forside, side 4-5)



TRYG ER I ET SIKKERT MARKED



Tryg er veldrevet, og salgsmotoren kører på de rigtige omdrejninger, men til trods for det, er det fortsat svært at finde et godt argument for at investere i aktien. (Side 10-11)



ROCKWOOL-CHEF HAR BÅDE PLAN KLAR TIL VÆKST OG TIL NEDTUR



Rockwool-koncernen løber ikke ind i kapacitetsproblemer i den nærmeste fremtid. Mulighederne for at vokse i renoveringssegmentet er store, men det hjælper ikke, hvis hele verdensøkonomien går i stå. (Side 12)



