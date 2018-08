Lederen af Islamisk Stat (IS) i Afghanistan er dræbt under et angreb i det østlige Afghanistan lørdag aften.



Det oplyser den afghanske regerings sikkerhedsdirektorat i en meddelelse søndag.



IS-lederen, Abu Saad Erhabi, blev dræbt, da afghanske og udenlandske styrker angreb et af den militante bevægelses skjulesteder i den østlige Nangarhar-provins.



Ud over Erhabi blev også ti andre IS-medlemmer dræbt, oplyser det afghanske sikkerhedsdirektorat.



Islamisk Stats eget nyhedsbureau, Amaq, har ikke umiddelbart bekræftet nyheden om lederens død. Det har den Nato-ledede mission i Afghanistan heller ikke.



Erhabi er den fjerde IS-leder i Afghanistan, der er blevet dræbt siden juli 2017, siger guvernøren i Nangarhar-provinsen, hvor Islamisk Stat har fået fodfæste.



Erhabi blev bevægelsens øverste leder, efter hans umiddelbare forgænger, Abu Sayed, blev dræbt i et droneangreb i sidste måned.



Islamisk Stat dukkede først op i Afghanistan i 2015.



Det er uvist, præcis hvor mange krigere Islamisk Stat råder over i Afghanistan, men det amerikanske militær anslår, at det drejer sig om rundt regnet 2000 mand.



/ritzau/Reuters