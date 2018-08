Det var et af John McCains sidste ønsker, at USA's præsident, Donald Trump, holder sig langt væk fra McCains begravelse. Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Til gengæld har John McCain angiveligt givet udtryk for, at han ville synes om, hvis de tidligere præsidenter George W. Bush og Barack Obama talte til hans begravelse.



Gennem et langt liv i politik oplevede John McCain både nederlag og sejre. Nogle af de største nederlag var muligvis hans to forsøg på at blive præsident.



I 2000 tabte han primærvalgkampen om at blive republikanernes kandidat til George W. Bush efter en hård kampagne.



I slaget om delstaten South Carolina blev angrebene personlige.



Uafhængige smædekampagner efterlod ifølge New York Times det indtryk hos flere republikanske vælgere, at McCains kone, Cindy, var stofmisbruger, og at deres adoptivdatter Bridget var John McCains barn født uden for ægteskab.



Det blev også sået tvivl om McCains mentale sundhed og seksualitet.



Flere år senere har de to republikanske topfolk alligevel begravet stridsøksen i en sådan grad, at McCain ønsker Bushs ord ved sin begravelse.



Ved nyheden om John McCains død udsendte Donald Trump et opslag på Twitter, hvori han sender sine varmeste tanker til McCains familie, men ellers holdt sig fra at skrive om McCain selv.



Modsat fik John McCain rosende ord med at fra både George W. Bush og Barack Obama.



John McCain og Donald Trumps fejde blev tydelig, da Donald Trump i 2016 søgte at blive republikanernes præsidentkandidat.



Her erklærede Trump blandt andet, at han ikke synes, at McCains fangenskab under Vietnam-krigen gjorde ham til en krigshelt.



Efter at Donald Trump blev valgt som præsident, var det John McCains tur til at føje skade til Trump.



I en afgørende afstemning i Senatet, der skulle fjerne Barack Obamas sundhedsreform, lå afgørelsen i John McCains hænder - McCain stemte nej.



Vicepræsident Mike Pence vil repræsentere regeringen, når John McCain mindes i hovedstaden Washington ifølge nyhedsbureauet Reuters.



