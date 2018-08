I en tale i Dublin kalder pave Frans katolske præsters seksuelle misbrug af børn for "afskyeligt", og han siger, at voldsom vrede mod kirkens fejl er berettiget.



Paven kalder også kirkens forsøg på at skjule og dække over skandalerne for "afskyelige forbrydelser".



- Jeg deler kirkens skam og smerte over fejlen ved ikke at gribe ind over for det seksuelle misbrug, siger han.



Den irske premierminister, Leo Varadkar, havde forinden i en tale på førstedagen af pave Frans' historiske besøg i Irland erklæret, at paven må handle som følge af skandalerne om katolske præsters misbrug af børn.



- Paven må sikre, at ofrene får retfærdighed, siger Varadkar, som taler om kirkens "dystre historie præget af sorg og skam".



- Magdalene-vaskerier, mødrehjem, erhvervsskoler, illegale adoptioner og præsters misbrug af børn, er pletter på vor stat, på vort samfund og også på den katolske kirke, siger han og understreger videre:



- Sårene er stadig åbne, og der er meget, som må gøres for at skabe retfærdighed, sandhed og heling for ofrene og de overlevende, siger den irske regeringsleder.



Leo Varadkar er Irlands yngste premierminister nogensinde, og han er også den første homoseksuelle leder i det katolske land, hvor homoseksualitet var forbudt indtil 1993.



- En ny generation tager imod paven, fastslår flere iagttagere.



- Han vil blive hilst velkommen med glæde af de få troende. Men meget er forandret, og den katolske kirke i Irland er i en vis forstand ikke til at rette op på igen, siger Fintan O'Toole, der skriver klummer i The Irish Times.



Pave Frans ankom tidligere lørdag til Dublin på et historisk todages besøg i Irland.



Hundredtusinder var mødt op for at få et glimt af pave Frans ved det første pavebesøg i det katolske land siden 1979, hvor pave Johannes Paul talte til 1,5 million mennesker. Under sit besøg skal paven ud over Dublin og også over til County Mayo i den vestligste del af Irland.



Paven skal mødes med ofre for præsters seksuelle overgreb på børn under besøget, oplyste Vatikanet tidligere på ugen.



Mødet bliver dog ikke offentligt, og pressen bliver først informeret, når mødet har været afholdt. Det sagde talsmanden for Vatikanet, Greg Burke.



Det sker for at give ofrene mulighed for selv at bestemme, om de vil dele deres oplevelser med paven.



/ritzau/Reuters

















