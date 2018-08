USA/Powell: Vil gøre "hvad end det kræver" for at styre inflation

Den økonomiske vækst i USA er fortsat stærk, og det er med til at understøtte nødvendigheden af gradvise rentestigninger.



Sådan lyder det fra Jerome Powell, der er chef for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, i en tale på det årlige centralbanksymposium i Jackson Hole, Wyoming.



- Der er god grund til at vente, at denne stærke præstation vil fortsætte. Jeg tror, at denne gradvise proces mod en normalisering fortsat er passende, siger han ifølge Bloomberg News.



I talen diskuterer centralbankchefen, hvilke udfordringer Federal Reserves pengepolitik står over for, og ifølge Jerome Powell udgør det både en risiko, hvis centralbanken reagerer for hurtigt og svækker væksten, og hvis den reagerer for langsomt og dermed tillader en overophedning af økonomien.



- Jeg ser den nuværende retning med gradvise renteforhøjelser som FOMC's (bankens styringkomité, Federal Open Market Committee, red.) måde at tage begge ting alvorligt på, lyder det fra Jerome Powell.



Federal Reserve har et inflationsmål på 2,0 pct. på årsbasis, og centralbanken holder særligt øje med kerneforbrugerpriserne mål på nøgletallet PCE Core, som ved de seneste målinger har ligget omkring netop 2 pct.



Ifølge centralbankchefen er der i øjeblikket ingen klare tegn på, at inflationen vil accelerere og lande over bankens målsætning, og han ser heller ingen forhøjet risiko for en overophedning. Men hvis det skulle ske, så er Federal Reserve klar til at reagere.



- Jeg er sikker på, at FOMC resolut vil gøre "hvad end det kræver", hvis inflationen skulle drive markant op eller ned, eller hvis en krise skulle true igen, siger Jerome Powell.



/ritzau/FINANS