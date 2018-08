Det skriver medierne: Vækstaktier risikerer kursklø

Berlingske Business



Trivslen er helt i bund hos topstressede finansansatte



Knap hver fjerde af de ansatte i finanssektoren i Danmark er ofte eller hele tiden ramt af stress – og stoltheden over arbejdspladsen er meget.



TDC stoler på Huwei trods spionfrygt og australsk forbud



Australiens forbud mod at TDCs mobilnetleverandør Huawei skal levere et 5G-net, får hverken TDC eller danske myndigheder til at ændre opsynet med giganten fra Kina.



Nykredit satser på at få flere kunder efter jyske banks prishop



Jyske Bank har i denne uge justeret sine priser på en række realkreditlån, og det betyder, at Nykredit lige nu tilbyder den laveste bidragsbetaling på flere af de populære låntyper blandt danske boligejere.





Jyllands-Posten Erhverv



Vækstaktier risikerer kursklø



Investorernes forventninger til fondsbørsens vækstkometer er så høje, at topcheferne kan føle sig presset til at tænke kortsigtet.



Andelskasse meldt for hvidvask - ledende medarbejdere bortvist



En politianmeldelse og to bortviste medarbejdere. Det er resultatet af den nye bestyrelse i Københavns Andelskasses foreløbige arbejde.



Ukendt it-selskab vil på børsen til foråret



Det nordjyske it-selskab Seluxit sigter efter en notering på First North-børsen til efteråret. Målet er både at blive mere internationalt kendt og at rejse kapital nok til at indfri målsætningen om en tidobling af omsætningen i løbet af de næste fem år.





Børsen:



Ejer pressede andelskasse ud i hvidvaskkrise, vurderer tilsyn



Københavns Andelskasse blev presset ud i et risikofyldt udlandssats af den tidligere storaktionær Clearhaus. Tusindvis af mistænkelige transaktioner er gået igennem banken uden at blive kontrolleret tilstrækkeligt, og derfor er banken nu politianmeldt. Clearhaus afviser, at betalingskoncernen er skyld i hvidvaskproblemer.



Ambu vil lancere nyt væksthåb inden nytår



Medicovirksomheden Ambu fremskynder udflytningen af sin produktion fra Tyskland til Malaysia for inden årets udgang at kunne lancere sit næste væksthåb.



Nykredit spår sløj efterspørgsel på udlån



Væksten i efterspørgslen på lån vil være begrænset i år og næste år, lyder det fra Nykredits topchef. Der er hård kamp om kunderne.



Simcorp består første regnskabsprøve i C25



Flere nøgletal landede under markedets forventninger, men investorer og analytikere blåstempler Simcorps regnskab – dog skal der flere kunder i butikken.



Basisbank stjæler andele fra almindelige danske banker



Forbrugslåns-banken Basisbank har bevæget sig over mod almindelige udlån med stor succes. Det viser seneste regnskab.







/ritzau/FINANS