Byggeøkonom: "Byggeriets lave produktivet er en vandrehistorie"

Er der ikke styr på noget som helst ude på byggepladsen? Eller kører det snorlige med byggeledere i total kontrol via digitale værktøjer og en stram planlægning?



Et voldsomt slagsmål er brudt ud i byggeriet, hvor spørgsmålet om udviklingen af produktivitet er omdrejningspunktet.



Det er Bygherreforeningen, en forening til fremme af lean byggeri, boligselskabet KAB og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der svinger sværdet mod branchens evne til at forny sig selv.



"Byggeriet er for dårligt til at gennemtænke sine processer. Ikke alene betyder det, at op mod 70 pct. af tiden på byggepladserne er spildtid, det fører også til flere ulykker og nedslidning blandt medarbejderne," skriver de i et oplæg til en konference om produktivitet i byggeriet.



Initiativtagerne har den frihed, at kalde sig selv for en "en enig byggebranche". Og det er at strække den for langt, mener bl.a Dansk Byggeri.



Brancheorganisationen er oppe i det råde felt over udmeldingen som den ikke kan genkende.



Vandrehistorier



"Jeg bliver ærlig talt lidt træt af disse evindelige lavproduktivitets-vandrehistorier og af, at branchen altid bliver talt ned af sine egne aktører," siger Bo Sandberg, der er cheføkonom i dansk Byggeri.



Jakob Lemming, der er formand for Lean Construction Danmark og afdelingsleder for Center for Diplomingeniøruddannelse på DTU, finder belæg for, at byggeriet er voldsomt dårligt til at udvikle produktiiveten i en ny spørgeskemaundersøgelse.



"Hvor mange andre brancher de senere år har oplevet højere produktivitet som følge af bl.a. ny teknologi, optimering og disruption, har byggebranchen ikke rykket sig nævneværdigt siden halvfemserne. Hele 60 pct. af aktørerne på tværs af branchen svarer i en ny spørgeskemaundersøgelse, at byggeriets produktivitet står stille eller ligefrem er gået tilbage de seneste ti år," siger han.



Han bakkes op af Bygherreforeningen, der repræsenterer de store private og offentlige bygherrer.



""Produktiviteten er ikke steget særlig meget. Vi taler stadig om kvalitetsproblemer og tidsplaner, der ikke holder. På den måde synes jeg ikke, at der er sket nogen markant udvikling. Tingene kan blive meget bedre," siger adm. Henrik Bang, der er direktør i Bygherreforeningen, der tilføjer:



"Der sker en udvikling med industrialisering og digitalisering, men når man kommer ud på byggepladserne, så er der fortsat meget, der kan forbedres."



Ubrugelige tal fra Danmarks Statistik



Dansk byggeri afviser kritikken med, at bl.a. Danmarks Statistiks tal tilbage fra 2013 anses for ubrugelige af Produktiviteskommissionen.



"Byggebranchen var sidste år tilbage på samme produktionsværdi som for ti år siden, men med 23.000 færre ansatte. Det ville naturligvis ikke kunne lade sig gøre uden forbedringer i produktivitet, effektivitet, digitalisering og industrialisering," siger Bo Sandberg.



Han erkender, at der altid vil være plads til forbedringer i branchen, og at det bedst opnås via bedre ledelse og tilrettelæggelse af arbejdet på tværs af værdikæden.



Heller ikke tænketanken Cepos's cheføkonom Mads Lundby Hansen, er enig i kritikken af byggeriet.



Han har netop gransket produktivitetsudviklingen i forskellige brancher, og kan konstatere, at byggeriet ifølge nationalregnskabstal har haft en produktivitetsudvikling på 7,2 pct. over i perioden 2015-2018, hvilket er i den høje ende af skalaen.



"Jeg undrer mig. Når jeg ser på disse nationalregnskabstal, så må jeg sige, at byggevirksomhederne har været gode til at øge produktivieteten. Man har skabt værdier for de medarbejere og det kapitalapparat, der er stillet til rådighed, og tallene taler imod den kritik som branchen bliver mødt med," siger Mads Lundby Hansen.