Det skriver medierne: God sommer og ny direktør sender Carlsbergs danske ølsalg op

Berlingske Business



God sommer og ny direktør sender Carlsbergs danske ølsalg op



Efter flere år i skammekrogen trækker den danske afdeling af Carlsberg endelig op i gruppens samlede regnskab i år. Godt hjulpet af den varme sommer har den nye danske direktør, Søren Brinck, skabt vækst for Danmarks største bryggeri.



Solcreme og afskedigelser præger Matas´ sommer



Matas har øget salget i sit første kvartal, hvor man har mærket effekten af den varme og solrige sommer.



Gn Store Nord i fortsat fremgang



Der er fremgang for GN Store Nord, men den er hovedsageligt båret af headsets, mens høreapparatssalget står i stampe. Det viser regnskabet for andet kvartal.



Kina kan blive verdens største økonomi om ti år



I dag får den amerikansk-kinesiske handelskrig endnu et nøk, når USA kommer med yderligere straftold på kinesiske varer. Den høje kinesiske vækst gør, at Kina kan overhale USA som verdens største økonomi i 2030.





Jyllands-Posten Erhverv



Harboe-chef vil lade familien overtage roret



Næste generation af familien bag Harboes Bryggeri er på vej ind i toppen af selskabet, hvor ejerlederen har siddet i 34 år. Investorerne stiller sig skeptiske over for valget.



Matas-chef jubler over flere kunder i butikken



Den børsnoterede detailkæde Matas kæmper med fortsat hård konkurrence om salget af skønhedsprodukter til danskerne - og især kvinder.



Valutakollaps æder ISS´vækst i Tyrkiet



Rengørings- og servicekoncernen ISS stormer frem i Tyrkiet, men den hæsblæsende vækst bliver slugt af det store kursdyk, som den tyrkiske valuta har haft.



Tørke kan ikke ødelægge Vestjysk Bank



Eksponeringen mod landbruget er stadig i den høje ende, men til gengæld regner Vestjysk Bank med at have styr på sommerens tørke. Det er dog umuligt at kende den endelig konsekvens, før høsten er i hus.



Børsen



Silicon Valley-investor vil skyde penge i fynsk robotklynge



Den amerikanske it-investor Daniel Curran er ved at rejse 2 mia. kr. til en fond, der skal spotte de bedst præsterende blandt de fynske robotfirmaer. Curran betegner det som en opportunistisk venturefond.



Høretelefoner trækker gn til opjustering



Høregiganten GN har været flyvende på børsen i år. Det seneste regnskab ligger godt over forventningerne og sendte aktien yderligere op.



Visionpharms børsnotering ændret fra Stockholm til København



Visiopharm havde brolagt vejen til børsen i Stockholm, men knap 100 mio. fra danske investorer sender nu selskabet i retning af en dansk børsnotering.









/ritzau/FINANS