Skat rejser sager for 12,7 milliarder

Skattestyrelsen har anlagt 388 civilretlige erstatningssager i den store skandale omkring svindel med udbytteskat.



Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.



- Dermed er det samlede krav om tilbagebetaling eller erstatning nået op på 12,7 milliarder kroner, skriver Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør i Særlig Kontrol.



Sagen handler om, at svindlere - hovedsageligt fra udlandet - har krævet tilbagebetaling af udbytteskat fra aktier, de ikke ejede. Skat har ikke kontrolleret kravene godt nok og sendt pengene til svindlerne.



Skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger til DR, at han er sikker på, at det lykkes at få en del af pengene tilbage.



/ritzau/