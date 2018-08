Det skriver medierne: Biotekselskaber vil hente millioner på fondsbørsen

Berlingske Business



Biotekselskaber vil hente millioner på fondsbørsen



Flere danske biotekselskaber er langt fremme med planer om at skaffe ny kapital gennem børsnoteringer, og det kan udløse et boom på fondsbørsen inden nytår. Mindst to selskaber har valgt rådgivere til en snarlig notering. Børsen havde i mange år ikke oplevet noteringer fra bioteksektoren, før Orphazyme blev noteret sidste efterår.



Domstol holder Novo-profiler på pinebænkken i USA-retsopgør



Amerikanske investorer vinder første slag mod Novo Nordisk i en sag, hvor Novo bliver beskyldt for at have givet markedet vildledende oplysninger. Novos advokater i USA har krævet sagen fejet af banen, men den anmodning er blevet afvist af en domstol.







Jyske Bank hæver priserne, men kun for nye kunder



Jyske Bank hæver priserne på boliglån uden afdrag for nye kunder. Til gengæld bliver F1-lånet billigere. Gamle kunder kan sove trygt – de får ingen prisstigninger.



Fremadstormende pensionsmægler scorer tykt på dobbeltrolle



Pensionseksperter mener ikke, at Söderberg & Partners kan kalde sig en uvildig pensionsmægler, når man samtidig sælger sin egen investeringsfond til kunderne. Der er ikke noget at komme efter, siger Söderberg-chefen.



Milliardsalg af hovedstadens elnet kan sætte fut i fusionsfest



Skrappere krav betyder, at flere elselskaber vælger at fusionere, men konsolideringsbølgen kan få et nyt skud vitaminer, når statsejede Ørsted sælger sit elnet. Det forventer SE, der i dag er landets tredjestørste elnet-selskab. Sjællandske Seas-Nve er interesseret i at overtage Ørsteds elnet, der dækker hovedstaden.



Falck varsler flere fyringer



Fyringer, nedskrivninger og underskud præger fortsat Falck, men topchefen holder fast i løftet om at have smurt pengemaskinen betragteligt, når året er omme.













MC2 Therapeutics vil udfordre Leo Pharma



Familierne bag industrisucceserne Danfoss og Radiometer har investeret 500 mio. kr. i MC2 Therapeutics, der inden for to år kan være på markedet med en potentiel rival til Leo Pharmas milliardsællert på psoriasisområdet. Research peger i retning af, at MC2 kan tage 26 pct. af markedet.



Falck-plan giver pote, men nogle tiltag har gjort ondt



Bundlinjen er blodrød, nedskrivningerne store og en chefløs afdeling halter. Men Falck-direktør Jakob Riis ser nyt regnskab som bevis på, at hans plan holder.



Altanfirma får nye investorer i ejerkreds



Altan.dk har solgt 30 pct. af virksomheden til en investorgruppe efter stort underskud. Det er den tidligere koncernchef i Falck, Allan Søgaard Larsen, og tidligere finansdirektør i Falck, Morten Reignald Pedersen, der gennem selskabet Liberatio Investmens A/S har købt ejerandelen.



Milliardpotentiale i madspild



Chr. Hansen er en af de virksomheder, der kan se en god forretning i at følge FN's bæredygtighedsmål om at reducere fødevaretabet med 50 pct. inden 2030.



Tilbudsapp køber op og får 50 pct. flere brugere



Den populære danske app Etilbudsavis har købt en app med rigtig mange brugere i Norge, hvor de i forvejen er aktive. Men nu bliver Etilbudsavis mere attraktiv for detailkæderne.







