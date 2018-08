Medie: Skat stævner briter på stribe i udbyttesag

De danske skattemyndigheder har stævnet 71 britiske personer og selskaber i den store sag om svindel med refusion af udbytteskat for milliarder. Det skriver det britiske branchemedie Law360 Stævningerne er sendt afsted i juni, men er altså nu kommet til offentlighedens kendskab. Den hovedmistænkte i sagen, Sanjay Shah, og flere af hans selskaber er netop britiske.Med stævningerne forsøger Skat at få erstatning for det milliardtab, som den påståede svindel har kostet statskassen.Skat har desuden stævnet Barclays Bank og National Westminister Bank for at få oplysninger om visse af deres kunder, som ifølge de danske myndigheder har været involveret i sagen.De britiske stævninger kommer samtidig med, at Skat har stævnet 277 enkeltmandspensionskasser i USA, som angiveligt også har deltaget i det påståede svindelnummer.De afviser dog pure at have deltaget i svindel.